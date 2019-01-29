Азербайджанские предприниматели недовольны высокими тарифами на железнодорожные перевозки

Баку. 29 января REPORT.AZ/ "Весной и осенью из-за нехватки транспортных средств мы экспортируем сельскохозяйственную продукцию по железной дороге".

Как сообщает Report, об этом директор компании Shemkir Food Export Таир Гусейнов сказал на сегодняшней конференции об итогах реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы.

Он отметил высокую стоимость перевозок по железной дороге: "Плата за перевозку была установлена в размере 700 долларов за 101 км. Причем арендная плата за вагоны составила 800 долларов. Но сегодня мы перевозим грузы от станции Худат до границы на расстояние до 21 км. За это мы платим около 700 долларов за 50-55 тонн груза в каждом вагоне. На деле же, мы должны платить 180 манатов".

Министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что на этой неделе состоится встреча с участием руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги": "Определение тарифов находится в компетенции ЗАО, и мы проведем встречу по данному вопросу и постараемся решить проблему".