 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские предприниматели изучили промышленный потенциал Джокьякарты

    Бизнесмены затем отправились на остров Бали

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Индонезии группа азербайджанских предпринимателей посетила город Джокьякарту - бывшую столицу этой страны.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в ходе визита азербайджанские предприниматели встретились с султаном Джокьякарты Сри Султан Хааменкгу Бувоно, заместителем руководителя Торгово-промышленной палаты Джокьякарты Ваваном Хермаваном (Wawan Hermawan). После встречи азербайджанские предприниматели ознакомились с производимой в Джокьякарте продукцией и обсудили вопросы сотрудничества  с индонезийскими бизнесменами.

    Затем, азербайджанские предприниматели отправились на остров Бали, где ознакомятся с туристическим потенциалом этой индонезийской провинции.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi