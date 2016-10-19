Азербайджанские предприниматели изучили промышленный потенциал Джокьякарты

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Индонезии группа азербайджанских предпринимателей посетила город Джокьякарту - бывшую столицу этой страны.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в ходе визита азербайджанские предприниматели встретились с султаном Джокьякарты Сри Султан Хааменкгу Бувоно, заместителем руководителя Торгово-промышленной палаты Джокьякарты Ваваном Хермаваном (Wawan Hermawan). После встречи азербайджанские предприниматели ознакомились с производимой в Джокьякарте продукцией и обсудили вопросы сотрудничества с индонезийскими бизнесменами.

Затем, азербайджанские предприниматели отправились на остров Бали, где ознакомятся с туристическим потенциалом этой индонезийской провинции.