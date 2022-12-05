Азербайджанские предприниматели будут представлены на международной платформе Global Business Alliance

Азербайджанские предприниматели будут представлены на принадлежащей Пакистану международной платформе Global Business Alliance.

Азербайджанские предприниматели будут представлены на принадлежащей Пакистану международной платформе Global Business Alliance.

Об этом Report сообщил председатель Совета директоров платформы Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, в Global Business Alliance представлены торговые палаты разных стран: "Наша основная идея состоит в том, чтобы эта платформа стала мостом между фармацевтическими палатами, правительственными учреждениями и бизнесменами со всего мира. Потому что в настоящее время основной проблемой в бизнес-секторе является недоверие. Если пакистанский бизнесмен захочет наладить сотрудничество с субъектом предпринимательства из Азербайджана, он выполнит поиск через Google, свяжется с нужным субъектом по электронной почте. Однако полной уверенности в этом человеке не будет, что может создать проблемы. Мы создали эту платформу, чтобы найти реальных бизнесменов. Помимо этого, мы формируем базу данных и разместим ее на сайте. Мы также обсуждаем вопросы взаимного инвестирования. На данный момент мы рассматриваем возможность сотрудничества в основном в сельскохозяйственном секторе".