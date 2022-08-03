Азербайджанские официальные лица ознакомились с погранично-пропускным пунктом "Ханоба"

Под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева первый заместитель и временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулие

Под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева первый заместитель и временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев посетили погранично-пропускной пункт "Ханоба" на азербайджано-российской границе.

Как передает Report, об этом сообщил Шахин Багиров.

"На пропускном пункте мы ознакомились с возможностями, созданными для взаимодействия пограничной и таможенной служб, и ходом строительства", - отметил Ш.Багиров.