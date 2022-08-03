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Азербайджанские официальные лица ознакомились с погранично-пропускным пунктом "Ханоба"

Азербайджанские официальные лица ознакомились с погранично-пропускным пунктом "Ханоба" Под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева первый заместитель и временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулие
Бизнес
3 августа 2022 г. 10:16
Азербайджанские официальные лица ознакомились с погранично-пропускным пунктом Ханоба
Шахин Мустафаев

Под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева первый заместитель и временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев посетили погранично-пропускной пункт "Ханоба" на азербайджано-российской границе.

Как передает Report, об этом сообщил Шахин Багиров.

"На пропускном пункте мы ознакомились с возможностями, созданными для взаимодействия пограничной и таможенной служб, и ходом строительства", - отметил Ш.Багиров.

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