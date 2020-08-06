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Азербайджанские моряки застряли на судне "Агдаш" в порту Суэца

Азербайджанские моряки застряли на судне "Агдаш" в порту Суэца Танкер "Агдаш"судоходнойгруппыPalmali с российско-азербайджанским экипажем на борту вынужден находиться в порту Суэца почти 16 месяцев из-за отсутствия средств для дальнейшего плавания.
Бизнес
6 августа 2020 г. 14:56
Азербайджанские моряки застряли на судне Агдаш в порту Суэца

Танкер "Агдаш" судоходной группы Palmali с российско-азербайджанским экипажем на борту вынужден находиться в порту Суэца почти 16 месяцев из-за отсутствия средств для дальнейшего плавания.

Как передает Report, об этом рассказала ТАСС инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина. Ранее об этой ситуации не сообщалось.

Собеседница агентства уточнила, на борту судна "Агдаш" российско-азербайджанский экипаж находится до 16 месяцев. "Долг перед экипажем - $412 тыс.", - сказала Ананьина, уточнив, что среди 14 членов экипажа пятеро россиян, остальные - граждане Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı dənizçilər “Ağdaş” tankerində qalıblar

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