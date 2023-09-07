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Азербайджанские компании примут участие в Агропродовольственном инвестфоруме в Узбекистане

Азербайджанские компании примут участие в Агропродовольственном инвестфоруме в Узбекистане Азербайджанские компании примут участие в I Агропродовольственном инвестиционном форуме в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности в Узбекистане.
Бизнес
7 сентября 2023 г. 15:02
Азербайджанские компании примут участие в Агропродовольственном инвестфоруме в Узбекистане

Азербайджанские компании примут участие в I Агропродовольственном инвестиционном форуме в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, международная конференция началась сегодня в городе Самарканд.

Выступивший со вступительной речью премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов зачитал послание президента Шавката Мирзиёева участникам форума.

В работе конференции принимают участие местные и зарубежные политики, государственные и общественные деятели, эксперты и ученые, а также представители авторитетных международных организаций.

В ходе конференции более 2330 специалистов и экспертов из 32 стран мира обсудят широкий спектр вопросов о современном состоянии продовольственной безопасности, и всесторонне проанализируют ход реализации мер по достижению цели "Нулевого голода", включающих конкретные задачи по развитию устойчивого сельского хозяйства и ликвидации голода до 2030 года.

По итогам конференции, как ожидается, будет принята Самаркандская декларация.

"Также в рамках конференции пройдут выставка "Агропродовольственный потенциал Узбекистана" и I Агропродовольственный инвестиционный форум Узбекистана. В форуме примут участие более 50 компаний из Германии, Италии, Израиля, Венгрии, Республики Корея, Польши, Азербайджана, Казахстана", - отмечается в статье.

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