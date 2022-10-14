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Азербайджанские компании подписали экспортные соглашения с ведущей розничной сетью России

Азербайджанские компании подписали экспортные соглашения с ведущей розничной сетью России При поддержке Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) были подписаны экспортные соглашения между одной из ведущих розничных сетей страны “X5 Group”, охватывающей более 19 тысяч магазинов в России, и азербайджанскими компаниями.
Бизнес
14 октября 2022 г. 13:35
Азербайджанские компании подписали экспортные соглашения с ведущей розничной сетью России

При поддержке Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) были подписаны экспортные соглашения между одной из ведущих розничных сетей страны “X5 Group”, охватывающей более 19 тысяч магазинов в России, и азербайджанскими компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

С мая по настоящее время “X5 Group” подписала соглашения с азербайджанскими компаниями “Aznar”, “Aqroazərinvest”, “Göygöl Şərab”, “Abşeron Şərab” и “TAC” об экспорте гранатового сока, вина и безалкогольных напитков в Россию. По нескольким контрактам экспорт уже начался.

Напомним, что в мае этого года во время визита в Азербайджан представителей “X5 Group” при организации AZPROMO в нашей стране прошла выставка продукции местных компаний, работающих в пищевой промышленности.

"X5 Group“ управляет в России такими торговыми сетями, как ”Пятерочка“, ”Перекресток“, ”Карусель“, ”Чижик“, а также цифровыми предприятиями "Vprok.ru", "Many Salmon” и "5Post".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkətləri Rusiyanın aparıcı pərakəndə satış şəbəkəsi ilə ixrac müqavilələri imzalayıb

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