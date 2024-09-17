Азербайджанские компании могут расширить участие в инфраструктурных проектах в Ираке

Азербайджан обсудил с Ираком расширение участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах в этой стране.

Азербайджан обсудил с Ираком расширение участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, обсуждения состоялись в рамках переговоров министра Микаила Джаббарова с министром торговли Ирака Атером Давудом Аль-Гурари.

Стороны подчеркнули успешное развитие отношений между Баку и Кабулом, а также наличие потенциала для расширения двустороннего экономического и торгового сотрудничества по различным направлениям.

Было отмечено, что иракские компании успешно осуществляют деятельность в Азербайджане, и есть перспективы для широкого участия азербайджанских предпринимателей в инфраструктурных проектах в Ираке.

На встрече была подчеркнута важность поддержки совместной деятельности по укреплению сотрудничества субъектов бизнеса, увеличению товарооборота и реализации инфраструктурных проектов.