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Азербайджанские компании могут расширить участие в инфраструктурных проектах в Ираке

Азербайджанские компании могут расширить участие в инфраструктурных проектах в Ираке Азербайджан обсудил с Ираком расширение участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах в этой стране.
Бизнес
17 сентября 2024 г. 16:18
Азербайджанские компании могут расширить участие в инфраструктурных проектах в Ираке

Азербайджан обсудил с Ираком расширение участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, обсуждения состоялись в рамках переговоров министра Микаила Джаббарова с министром торговли Ирака Атером Давудом Аль-Гурари.

Стороны подчеркнули успешное развитие отношений между Баку и Кабулом, а также наличие потенциала для расширения двустороннего экономического и торгового сотрудничества по различным направлениям.

Было отмечено, что иракские компании успешно осуществляют деятельность в Азербайджане, и есть перспективы для широкого участия азербайджанских предпринимателей в инфраструктурных проектах в Ираке.

На встрече была подчеркнута важность поддержки совместной деятельности по укреплению сотрудничества субъектов бизнеса, увеличению товарооборота и реализации инфраструктурных проектов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şirkətləri İraqdakı infrastruktur layihələrindəki iştirakını genişləndirə bilər

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