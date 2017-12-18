Азербайджанские компании будут экспортировать фруктовые соки и мясо в ОАЭ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В экспортную миссию Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию вошли 19 экспортеров.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Azpromo Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам экспортной миссии в ОАЭ и Саудовскую Аравию 3-7 декабря.

По словам Абдуллаева, шестеро из них являются экспортерами фруктов и овощей: "Некоторые компании достигли предварительных договоренностей. Одна компания подписала контракт на экспорт своей продукции в Индию. Ряд экспортеров мяса и фруктовых соков также договорились об экспорте продукции на рынок ОАЭ".

Представитель Azpromo отметил, что визит экспортной миссии в Джидду, Саудовская Аравия, также был успешным: "Мы встретились с представителями 35 компаний, которые являются крупнейшими дистрибьюторами в Джидде. Здесь, в основном, были достигнуты предварительные договоренности об экспорте меда, мяса и мясопродуктов".

Глава миссии сказал, что в ОАЭ и Саудовскую Аравию состоялись 9-я и 10-я экспортные миссии: "В рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan может быть организовано не более 10 экспортных миссий. Мы направили 34 обращения в связи с рыночными исследованиями, из которых на 22 получены ответы, а на оставшиеся 12 ожидаем к концу года".