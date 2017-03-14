Азербайджанские инвестиции в экономику Украины превысили 200 млн долларов

Киев. 14 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году объем украино-азербайджанской торговли товарами и услугами составили 320,31 млн долларов США.

Об этом украинскому бюро Report сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Сальдо для Украины за этот период остается стабильно положительным и составило 231,59 млн долларов. Доля украинского экспорта в Азербайджан составила 86% от общего товарооборота. Экспорт товаров и услуг из Украины в Азербайджан составил 275,95 млн. долларов, а импорт азербайджанских товаров и услуг - 44, 36 млн долларов, что превышает аналогичный показатель 2015 года на 9,7%.

По состоянию на 1 января 2017 года, прямые азербайджанские инвестиции в экономику Украины составили 201, 9 млн долларов. Основной объем инвестиций направлен в сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств - 85,0%, строительства - 5,8% и промышленности – 5,5%.

Объем инвестиций Украины в экономику Азербайджана достигло 2,8 млн долларов.