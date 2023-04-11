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Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили совместные инвестиционные возможности

Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили совместные инвестиционные возможности 18:49 Предприниматели из Азербайджана и Турции обсудили вопросы, касающиеся изучения совместных инвестиционных возможностей и налаживания нового делового сотрудничества.
Бизнес
11 апреля 2023 г. 20:05
Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили совместные инвестиционные возможности

Предприниматели из Азербайджана и Турции обсудили вопросы, касающиеся изучения совместных инвестиционных возможностей и налаживания нового делового сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

При поддержке AZPROMO в Баку состоялась бизнес-встреча с участием турецких и азербайджанских предпринимателей, организованная Ассамблеей экспортеров Турции.

В ней приняли участие более 70 бизнесменов из таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, продукты питания, логистика, фармацевтика, финансы и консалтинг, ИКТ, текстиль и т.д.

На двусторонних встречах, организованных для деловых кругов, состоялся обмен мнениями по установлению контактов и достижению договоренностей о долгосрочном сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə sahibkarları birgə investisiya imkanlarını müzakirə edib

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