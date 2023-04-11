Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили совместные инвестиционные возможности

18:49 Предприниматели из Азербайджана и Турции обсудили вопросы, касающиеся изучения совместных инвестиционных возможностей и налаживания нового делового сотрудничества.

Предприниматели из Азербайджана и Турции обсудили вопросы, касающиеся изучения совместных инвестиционных возможностей и налаживания нового делового сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

При поддержке AZPROMO в Баку состоялась бизнес-встреча с участием турецких и азербайджанских предпринимателей, организованная Ассамблеей экспортеров Турции.

В ней приняли участие более 70 бизнесменов из таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, продукты питания, логистика, фармацевтика, финансы и консалтинг, ИКТ, текстиль и т.д.

На двусторонних встречах, организованных для деловых кругов, состоялся обмен мнениями по установлению контактов и достижению договоренностей о долгосрочном сотрудничестве.