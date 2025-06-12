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Азербайджанские и турецкие бизнесмены обсудили возможности ведения бизнеса в Карабахе

Азербайджанские и турецкие бизнесмены обсудили возможности ведения бизнеса в Карабахе 15:07 Азербайджанские и турецкие бизнесмены обсудили возможности ведения бизнеса в Карабахе.
Бизнес
12 июня 2025 г. 15:18
Азербайджанские и турецкие бизнесмены обсудили возможности ведения бизнеса в Карабахе

Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили перспективы ведения бизнеса в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече с делегацией турецких бизнесменов, возглавляемой губернатором турецкой провинции Игдыр Эрканом Тураном: "Мы проинформировали о благоприятной деловой среде нашей страны, возможностях ведения бизнеса на освобожденных территориях, а также оценили возможности укрепления партнерства между деловыми кругами и реализации совместных инициатив".

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish businesspeople mull business opportunities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və türk iş adamları Qarabağdakı biznes imkanlarını müzakirə edib

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