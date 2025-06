Азербайджанские и турецкие бизнесмены обсудили возможности ведения бизнеса в Карабахе

Азербайджанские и турецкие предприниматели обсудили перспективы ведения бизнеса в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече с делегацией турецких бизнесменов, возглавляемой губернатором турецкой провинции Игдыр Эрканом Тураном: "Мы проинформировали о благоприятной деловой среде нашей страны, возможностях ведения бизнеса на освобожденных территориях, а также оценили возможности укрепления партнерства между деловыми кругами и реализации совместных инициатив".