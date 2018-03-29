Азербайджанские и российские таможенники подписали протокол об обеспечении регулярности пропусков на границе

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В таможенно-пропускном пункте "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) состоялась встреча с представителями Северо-кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Как сообщили Report в ГТК, на встрече с азербайджанской стороны участие принимала делегация во главе с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым, Россию представила делегация во главе с начальником Дагестанского таможенного управления Русланом Яхьяевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы ускорения процесса пропуска сельхозпродукции через границу, оперативного устранения проблем, возникающих при переходе через погранично-пропускные пункты.

По итогам встречи был подписан рабочий протокол, обеспечивающий регулярную работу погранично-пропускных пунктов на азербайджано-российской границе.