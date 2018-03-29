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    Азербайджанские и российские таможенники подписали протокол об обеспечении регулярности пропусков на границе

    © Customs.gov.az

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В таможенно-пропускном пункте "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) состоялась встреча с представителями Северо-кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

    Как сообщили Report в ГТК, на встрече с азербайджанской стороны участие принимала делегация во главе с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым, Россию представила делегация во главе с начальником Дагестанского таможенного управления  Русланом Яхьяевым.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы ускорения процесса пропуска сельхозпродукции через границу, оперативного устранения проблем, возникающих при переходе через погранично-пропускные пункты.

    По итогам встречи был подписан рабочий протокол, обеспечивающий регулярную работу погранично-пропускных пунктов на азербайджано-российской границе. 

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