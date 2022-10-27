Азербайджан и Россия обсудили модернизацию инфраструктуры на пограничных пунктах пропуска

Члены делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, министром экономического развития России Максимом Решетниковым и другими коллегами посетили несколько таможенн

Члены делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, министром экономического развития России Максимом Решетниковым и другими коллегами посетили несколько таможенно-пограничных пунктов пропуска на азербайджано-российской границе и провели встречи.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы обсудили модернизацию инфраструктуры на пунктах, экономические связи между двумя странами", - отметил он.