Азербайджанские и грузинские компании активизируют сотрудничество

Организация Caspian Energy Club подписала в Тбилиси меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи с Союзом азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI).

Организация Caspian Energy Club подписала в Тбилиси меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи с Союзом азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI).

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев и исполнительный директор AZEBI Нариман Гурбанов.

Отмечено, что между двумя организациями и ранее осуществлялось тесное сотрудничество. С подписанием документа начнется развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.