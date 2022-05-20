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Азербайджанские и грузинские компании активизируют сотрудничество

Азербайджанские и грузинские компании активизируют сотрудничество Организация Caspian Energy Club подписала в Тбилиси меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи с Союзом азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI).
Бизнес
20 мая 2022 г. 14:53
Азербайджанские и грузинские компании активизируют сотрудничество

Организация Caspian Energy Club подписала в Тбилиси меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи с Союзом азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI).

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев и исполнительный директор AZEBI Нариман Гурбанов.

Отмечено, что между двумя организациями и ранее осуществлялось тесное сотрудничество. С подписанием документа начнется развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan şirkətləri əməkdaşlığı fəallaşdıracaq  

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