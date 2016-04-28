​Азербайджанские бизнесмены принимают участие в бизнес-форуме тюркоязычных cтран в Бишкеке

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В городе Бишкек проходит бизнес-форум тюркоязычных государств, на котором принимают участие бизнесмены из Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана, сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

В Кыргызстан для участия в мероприятии прибыли представители более 20 ведущих компаний вышеупомянутых стран, занятых в таких сферах экономики, как энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность.

В республику также приехали представители официальных структур тюркоязычных государств для проведения переговоров с главами министерств и ведомств Кыргызстана.

Азербайджанскую сторону представляют главы и представители таких компаний и структур, как AZƏRSUN Holding, Бакинский международный морской торговый порт, Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана.