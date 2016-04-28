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    ​Азербайджанские бизнесмены приглашены на VIII Международный экономический саммит 2016

    Мероприятие пройдет 19-21 мая в Казани

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Татарстане пройдет VIII Международный экономический саммит 2016.

    Как передает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), мероприятие пройдет 19-21 мая в Казани.

    Казанский саммит считается одним из важных мероприятий в сфере развития экономических связей между Россией и странами Организации исламского сотрудничества. Саммит пройдет при поддержке российского парламента и президента Татарстана Рустама Минниханова.

    Представительство Татарстана в Азербайджане приглашает азербайджанские компании для участия в саммите. Желающие могут обратиться за подробной информацией в Azpromo.

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