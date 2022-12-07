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Азербайджанские бизнесмены представили свою продукцию на выставке в Джидде

Азербайджанские бизнесмены представили свою продукцию на выставке в Джидде Азербайджанские малые и средние предприятия (МСП) представили свою продукцию на выставке в Саудовской Аравии в рамках программы поддержки.
Бизнес
7 декабря 2022 г. 11:11
Азербайджанские бизнесмены представили свою продукцию на выставке в Джидде

Азербайджанские малые и средние предприятия (МСП) представили свою продукцию на выставке в Саудовской Аравии в рамках программы поддержки.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов написал на своей странице в Twitter.

"Азербайджанские МСП представили свою продукцию и услуги на Международной сельскохозяйственной и продовольственной ярмарке, прошедшей в Джидде, Саудовская Аравия", - написал Мамедов.

Глава KOBİA отметил, что местным МСП по-прежнему оказывается поддержка в выходе на международные рынки сбыта.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani SMEs present their products at exhibition in Jeddah
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan KOB-ları məhsullarını Ciddədə keçirilən sərgidə təqdim edib

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