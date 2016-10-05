Азербайджанские бизнесмены посетят выставку Trade Expo Jakarta-2016

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские бизнесмены примут участие на выставке Trade Expo Jakarta-2016, которая пройдет в столице Индонезии 12-16 октября.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, бизнесменов будет сопровождать также посол Индонезии Хуснан Бей Фанани.

В ходе выставки азербайджанские бизнесмены проведут встречи со своими индонезийскими коллегами и обсудят пути расширения торговых связей между двумя странами.

Напомним, ранее посол Индонезии неоднократно заявлял о своей заинтересованности в развитии торговых связей двух государств.