Азербайджанская продукция впервые представлена на выставке Gulfood 2017 в Дубае

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская продукция впервые представлена на едином выставочном стенде Made in Azerbaijan на выставке Gulfood 2017 в городе Дубай (ОАЭ).

Как сообщает Report, на разработанном по специальному дизайну выставочном стенде площадью 128 кв. м, установленном на одной из крупнейших в мире выставке Gulfood 2017, при поддержке министерства экономики Азербайджана и организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) были представлены фруктовые соки, натуральная минеральная вода, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты, чай, орехи, консервированные продукты.

По итогам проведенного министерством конкурса было выбрано 24 компании для участия в выставке в Дубае.

Руководитель компании Kercom (бренд MR BEE), которая занимается реализацией натурального меда при поддержке Baku Business Factory, Джавид Керимов заявил Report, что посетители выставки Gulfood 2017 проявили большой интерес к стенду Made in Azerbaijan.

По его словам, в ходе выставки Kercom провел встречи с более чем 170 компаниями: "В рамках четырехдневной выставки мы провели встречи в среднем с представителями 40 компаний в день. В основном это компании стран Залива (Катар, Кувейт, Ирак, Иран, Афганистан, Оман, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты). Эта выставка очень популярна, поэтому здесь принимают участие также представители и дистрибьюторы других зарубежных компаний. Эти встречи были в основном связаны с вопросами экспорта. На этом этапе увеличиваются компоненты операций по продажам продукции. В то же время мы встретились с представителями компаний, имеющих доступы к рынкам Гонконга, Китая, Индии, Пакистана, Японии, Южной Кореи, США и Канады. Как известно в арабских странах сельскохозяйственное производство не очень развито из-за погодных условий. Качеством нашей продукции на выставке остались очень довольны".

Дж. Керимов подчеркнул, что они представили образцы продукции MR BEE 20-ти из 170 компаний, с которыми были проведены встречи: "Сейчас мы ведем переговоры с этими компаниями. Положительный исход переговоров означает экспорт сотен тонн продукции из страны. Это может стать проектом не только самой компании, но и в масштабах всей страны. Кроме того, в рамках выставки мы установили контакты с крупными поставщиками, с которыми сейчас ведем переговоры. В целом, MR BEE был представлен на выставке под брендом Made in Azerbaijan. Деловые переговоры надо вести оперативно. Слабый экспорт означает проблемы в стоимостной цепочке. Таким образом, нам предстоит сделать много работ в этом направлении".

Отметим, что единый выставочный стенд Made in Azerbaijan на выставке Gulfood 2017 организован в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 октября 2016 года "Об утверждении "Порядка установления выплачиваемой за счет государственного бюджета части расходов на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, изучение внешних рынков и маркетинговую деятельность, поощрение на внешних рынках бренда Made in Azerbaijan, получение местными компаниями связанных с экспортом сертификатов и патентов в зарубежных странах, программы и проекты исследования и развития в связи с экспортом и регулирования механизма выплаты". Расходы на организацию стенда оплачиваются за государственный счет.