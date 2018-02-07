Азербайджанская продукция представлена в Берлине

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Берлине (Германия) открылась выставка фруктов и овощей Fruit Logistica.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

На выставке, которая продлится до 9 февраля, свою продукцию представили свыше 3000 компаний из более 80 стран мира. На выставке функционирует единый стенд с продукцией азербайджанских производителей.

Следует отметить, что информация об Азербайджане размещена в виртуальных каталогах и баннерах выставки Fruit Logistica. Кроме того, на выставке демонстрируются рекламные ролики бренда Made in Azerbaijan, посетителям раздаются печатные материалы.