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    Азербайджанская продукция представлена в Берлине

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Берлине (Германия) открылась выставка фруктов и овощей Fruit Logistica.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

    На выставке, которая продлится до 9 февраля, свою продукцию представили свыше 3000 компаний из более 80 стран мира. На выставке функционирует единый стенд с продукцией азербайджанских производителей.

    Следует отметить, что информация об Азербайджане размещена в виртуальных каталогах и баннерах выставки Fruit Logistica. Кроме того, на выставке демонстрируются рекламные ролики бренда Made in Azerbaijan, посетителям раздаются печатные материалы.

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