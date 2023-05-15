Азербайджанская продукция представлена на международной выставке в Чехии

Азербайджан представлен на 11-й Международной выставке "Нержавеющая сталь" в городе Брно.

Азербайджан представлен на 11-й Международной выставке "Нержавеющая сталь" в городе Брно.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций ( AZPROMO).

Согласно информации, на международной выставке, считающейся одной из крупнейших в Чехии, при поддержке AZPROMO и организации торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы принимают участие 8 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве стали и стальных изделий, в том числе изделий из цветных металлов.

Выставка проводится каждые два года с 2009 года. В этом году в мероприятии приняли участие более 100 участников, в том числе ведущие производители стали, а также дистрибьюторские компании из стран Центральной и Восточной Европы, особенно из Германии, Чехии, Польши и Венгрии.