Азербайджанская продукция будет представлена на трех международных выставках

До конца 2021 года при поддержке Министерства экономики, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) азербайджанские компании будут демонстрировать свою продукцию на едином стенде страны "Made in Azerbaijan" на выставках "Heimtextil R

До конца 2021 года при поддержке Министерства экономики, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) азербайджанские компании будут демонстрировать свою продукцию на едином стенде страны "Made in Azerbaijan" на выставках "Heimtextil Russia 2021" и "WorldFood 2021" в Москве, Россия, и "Китайском международном импортном ЭКСПО" (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае, Китай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Выставка Heimtextil Russia 2021, которая пройдет с 14 по 16 сентября этого года, станет крупнейшей в России международной выставкой домашнего текстиля, интерьерных тканей и материалов для декорирования, в которой примут участие компании не только из России, но и из других стран. На выставке азербайджанские производители домашнего текстиля, интерьерных тканей, пряжи и ковроткаческие мастерские будут представлены на едином национальном стенде под брендом "Made in Azerbaijan".

Кроме того, на выставке WorldFood 2021, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Москве, ведущие производители и поставщики продуктов питания из зарубежных стран и более 40 регионов России представят широкий ассортимент продуктов питания. На выставке азербайджанские производители продуктов питания и напитков продемонстрируют свою продукцию под брендом "Made in Azerbaijan".

Наша страна в этом году уже в 5-й раз будет представлена на выставке WorldFood 2021 единым национальным стендом.

На IV Китайской международной импортной выставке, которая пройдет с 5 по 10 ноября 2021 года, азербайджанские производители продуктов питания и алкогольных напитков будут представлены на национальном стенде под брендом "Made in Azerbaijan". Азербайджанские компании представят свою продукцию на выставке в 4-й раз.