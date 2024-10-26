Азербайджанская компания выступила генпартнером международной конференции "Нефть и газ Туркменистана 2024"

В Ашхабаде завершила работу 29-ая Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана 2024".

В Ашхабаде завершила работу 29-ая Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана 2024".

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие более 800 делегатов от государственных структур, частных компаний, академических и дипломатических кругов и финансовых институтов из 52 стран мира.

Приветственное обращение участникам форума направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своем сообщении глава государства отметил, что сегодня Туркменистан предоставляет значительные возможности всем, кто заинтересован в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве: уверенность в экономической устойчивости государства побуждает иностранный бизнес инвестировать в перспективные проекты. И он убежден, что международная конференция и выставка сыграют значительную роль в контексте обмена опытом и мнениями между туркменскими специалистами и иностранными партнёрами, а также налаживания широкого сотрудничества в будущем.

Спикерами на форуме выступили представители государственных структур, частных компаний и международных экономических и аналитических организаций. Начав свою речь со слов благодарности за предоставленную возможность в адрес президентов двух братских стран, вице-председатель группы компаний Caspian Logistics Solutions и AZCHEMCO Рифат Султан-заде рассказал присутствующим о новых решениях и инновационных методах переработки серы для использования в производстве жидких удобрений по технологии компании "AZCHEMCO". Для претворения указанных проектов в жизнь особо отмечалось сотрудничество с ГК "Туркменхимия" и ГК "Туркменгаз".

Затем состоялся показ видеоролика, повествующего об истории проекта по восстановлению засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство в рамках сотрудничества компании с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Также гостям были презентованы успехи компании по данному проекту. На основе лабораторных исследований Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3,2 до 0,3, и электропроводимости с 9140 до 291. Что подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

Р.Султан-заде особо подчеркнул значимость проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, для мирового сообщества и пригласил всех желающих посетить Азербайджан и павильон компании AZCHEMCO на мероприятии. Завершил свое выступление Рифат Султан-заде поздравлениями в адрес руководства и народа братского Туркменистана по случаю 33-летия Независимости Туркменистана и 300-летия великого философа и поэта Махтумкули Фраги, процитировав строки из знаменитого стихотворения Тürkmənin:

Ceyhun ilə bəhri-Xəzər arası,

Çöl üstündən əsər yeli türkmənin.

Gül-qönçəsi – qara gözüm qarası,

Qara dağdan enər seli türkmənin.

В рамках конференции с докладами выступили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов, государственный министр Туркменистана – председатель ГК "Туркменгаз" Максат Бабаев, министр энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаров, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, председатель ГК "Туркменнебит" Гуванч Агаджанов, председатель ГК "Туркменхимия" Доврангельды Сапбаев, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, старший вице-президент ADNOC Абдулла Альшамси, Председатель АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, генеральный директор и председатель TAPİ Pipeline Company Мухамметмырат Аманов, советник по вопросам экологической и водной дипломатии МИД Туркменистана Мухтумкули Акмурадов, координатор по устойчивому развитию СОР29 Агшин Юсифзаде и многие другие.

Организаторами мероприятия выступили Государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнебит", Торгово-промышленная палата Туркменистана и Государственная корпорация "Туркменгеология".

Почетным Генеральным партнером 29-ой Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана 2024" выступила группа компаний Caspian Logistics Solutions и AZCHEMCO.