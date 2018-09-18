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    Азербайджанская компания стала авторизованным реселлером Apple Inc

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ ООО My Shops с 5 сентября является авторизованным реселлером американской корпорации Apple Inc в Азербайджане.

    Как сообщает Report, с этой даты к любому товару, приобретенному в My shops, в подарок прилагается местная и международная гарантия Apple.

    Напомним, что компания MyShops является дочерней структурой компании My Shops General Trading LLC, действующей в Дубае (ОАЭ). В настоящее время компания владеет двумя магазинами и одним сервисным центром в Баку, получившим от Apple коды AID 1986023, 1986024 и 1986028.

    Подробную информацию о компаниях можно получить на сайтах myshops.az и myshops.ae.

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