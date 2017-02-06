Азербайджанская компания построит в Украине асфальтовый завод

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Alov, которая специализируется на строительстве и ремонте дорог, намерена инвестировать в строительство завода по производству асфальта в Львовской области. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель области отметил, что на днях состоялась встреча с руководством компании Alov, в ходе которой достигнута договоренность о строительстве завода.

По его словам, завод должен составить конкуренцию компаниям Onur (Турция) и "Автомагистраль-Юг" (Одесса), которые занимаются ремонтом дорог.