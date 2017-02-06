 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская компания построит в Украине асфальтовый завод

    Достигнута договоренность о строительстве завода с компанией Alov

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Alov, которая специализируется на строительстве и ремонте дорог, намерена инвестировать в строительство завода по производству асфальта в Львовской области. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Представитель области отметил, что на днях состоялась встреча с руководством компании Alov, в ходе которой достигнута договоренность о строительстве завода.

    По его словам, завод должен составить конкуренцию компаниям Onur (Турция) и "Автомагистраль-Юг" (Одесса), которые занимаются ремонтом дорог.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi