Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в центре Ташкента

Азербайджанская компания построит 5-звездочный отель в центре Ташкента

Одна из ведущих компаний Азербайджана начнет строительство 5-звездочного отеля в центре Ташкента.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он подчеркнул, что строительство объекта начнется уже в следующем месяце.

"Согласно решению, принятому президентами двух стран, Узбекистан будет реализовывать в Азербайджане 4 проекта, а Азербайджан в Узбекистане - 3. Один из них - гостиничный проект, а остальные связаны со строительством большого жилого комплекса в центре Ташкента и промышленных предприятий в Узбекистане", - сказал он.

Абдуллаев отметил, что Узбекистан в свою очередь построит текстильные предприятия в Евлахе, Имишли, а также на освобожденных территориях, в том числе в городе Ханкенди.

"Узбекистан обладает большим опытом в сфере текстильной промышленности. Стоимость экспорта этой разновидности продукции из Узбекистана превышает 4 млрд долларов США. Для нас также важен обмен опытом", - сказал он.