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Азербайджанская инвесткомпания вложила 1 млн долларов в израильский стартап

Азербайджанская инвесткомпания вложила 1 млн долларов в израильский стартап В рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd", ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Министерства экономики впервые в своей деятельности инвестировала 1 млн долларов США в технологический стартап-проект.
Бизнес
15 февраля 2023 г. 11:37
Азербайджанская инвесткомпания вложила 1 млн долларов в израильский стартап

В рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd", ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Министерства экономики впервые в своей деятельности инвестировала 1 млн долларов США в технологический стартап-проект.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно информации, проинвестированный стартап LARGIX специализируется на разработке промышленной продукции.

Напомним, что к концу 2022 года стоимость инвестиционного портфеля ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и сумма утвержденных инвестиций составила 240,3 млн манатов. 76% этой суммы пришлось на тяжелую промышленность, 13% - на пищевую промышленность, 3% - на зеленую экономику и 8% - на другие отрасли.

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Версия на английском языке Azerbaijan Investment Company invests $1M in Israeli startup
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti İsrailin startapına 1 milyon dollar yatırıb

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