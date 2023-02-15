Азербайджанская инвесткомпания вложила 1 млн долларов в израильский стартап

В рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd", ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Министерства экономики впервые в своей деятельности инвестировала 1 млн долларов США в технологический стартап-проект.

В рамках сотрудничества с израильской компанией "OurCrowd", ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Министерства экономики впервые в своей деятельности инвестировала 1 млн долларов США в технологический стартап-проект.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно информации, проинвестированный стартап LARGIX специализируется на разработке промышленной продукции.

Напомним, что к концу 2022 года стоимость инвестиционного портфеля ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и сумма утвержденных инвестиций составила 240,3 млн манатов. 76% этой суммы пришлось на тяжелую промышленность, 13% - на пищевую промышленность, 3% - на зеленую экономику и 8% - на другие отрасли.