"Азербайджанская инвестиционная компания" вышла из состава учредителей ООО Milk-Pro

Принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" прекратила участие в проекте, продав принадлежащую ей в ООО Milk-Pro долю.

Принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" прекратила участие в проекте, продав принадлежащую ей в ООО Milk-Pro долю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Напомним, что "Азербайджанская инвестиционная компания" владела 20% долей в ООО Milk-Pro. Таким образом, количество завершенных компанией инвестиционных проектов вместе с ОАО Holcim-Azerbaijan, ЗАО "Азербайджанское производственное объединение соли", ООО "Агстафинский агропромышленный комплекс" и ООО "Азертохум" достигло пяти.