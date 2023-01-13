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"Азербайджанская инвестиционная компания" вышла из состава учредителей ООО Milk-Pro

"Азербайджанская инвестиционная компания" вышла из состава учредителей ООО Milk-Pro Принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" прекратила участие в проекте, продав принадлежащую ей в ООО Milk-Pro долю.
Бизнес
13 января 2023 г. 19:00
Азербайджанская инвестиционная компания вышла из состава учредителей ООО Milk-Pro

Принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" прекратила участие в проекте, продав принадлежащую ей в ООО Milk-Pro долю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Напомним, что "Азербайджанская инвестиционная компания" владела 20% долей в ООО Milk-Pro. Таким образом, количество завершенных компанией инвестиционных проектов вместе с ОАО Holcim-Azerbaijan, ЗАО "Азербайджанское производственное объединение соли", ООО "Агстафинский агропромышленный комплекс" и ООО "Азертохум" достигло пяти.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” “Milk-Pro”nun təsisçiliyindən çıxıb

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