"Азербайджанская инвестиционная компания" в прошлом году вложила в пять проектов 10 млн манатов

В 2022 году принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 10 млн манатов в 5 проектов в сфере пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышл

В 2022 году принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 10 млн манатов в 5 проектов в сфере пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышленности, в предстоящий период решено инвестировать 20,5 млн манатов еще в 4 проекта.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в Facebook.

"Азербайджанская инвестиционная компания играет особую роль в поощрении капитальных инвестиций в ненефтяной сектор нашей страны", - написал министр.