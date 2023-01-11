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"Азербайджанская инвестиционная компания" в прошлом году вложила в пять проектов 10 млн манатов

"Азербайджанская инвестиционная компания" в прошлом году вложила в пять проектов 10 млн манатов В 2022 году принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 10 млн манатов в 5 проектов в сфере пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышл
Бизнес
11 января 2023 г. 12:08
Азербайджанская инвестиционная компания в прошлом году вложила в пять проектов 10 млн манатов

В 2022 году принадлежащая Министерству экономики "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 10 млн манатов в 5 проектов в сфере пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышленности, в предстоящий период решено инвестировать 20,5 млн манатов еще в 4 проекта.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в Facebook.

"Азербайджанская инвестиционная компания играет особую роль в поощрении капитальных инвестиций в ненефтяной сектор нашей страны", - написал министр.

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