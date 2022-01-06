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"Азербайджанская инвестиционная компания" в прошлом году утвердила 5 новых проектов

"Азербайджанская инвестиционная компания" в прошлом году утвердила 5 новых проектов Наблюдательный совет ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), принадлежащего Минэкономики, одобрил 5 из 62 рассмотренных в прошлом году новых инвестиционных проектов.
Бизнес
6 января 2022 г. 15:17
Азербайджанская инвестиционная компания в прошлом году утвердила 5 новых проектов

Наблюдательный совет ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), принадлежащего Минэкономики, одобрил 5 из 62 рассмотренных в прошлом году новых инвестиционных проектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

По данным, 23% обращений пришлось на сельское хозяйство, 23% - на пищевую промышленность, 13% - на здравоохранение, 10% - на легкую промышленность, 8% - на тяжелую промышленность, 8% - на строительство и горнодобывающую промышленность, 5% - на альтернативную и возобновляемую энергетику, 5% - на традиционную энергетику, 5% - на другие отрасли.

По одному из утвержденных проектов уже заключен совместный инвестиционный договор. Этот проект связан с расширением деятельности компании ООО Balacans Agro Food, расположенной в Балакенском районе и осуществляющей деятельность в сфере производства и переработки фруктовых соков. На эти цели АИК выделено 4,1 млн манатов. В рамках проекта планируется создание новых производственных площадей и обеспечение постоянной работой 100 человек.

В настоящее время АИК завершает анализ и оценку еще нескольких новых инвестиционных проектов.

В 2021 году расширилось сотрудничество АИК с организациями-партнерами. Кроме того, между АИК и турецкими ATİB, TÜİB, MÜSİAD катарской JTA International, итальянской Casillo Group, чешской CzechTrade подписаны меморандумы о взаимопонимании.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ötən il 5 yeni layihəni təsdiq edib

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