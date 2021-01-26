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"Азербайджанская инвестиционная компания" провела ребрендинг

"Азербайджанская инвестиционная компания" провела ребрендинг АИК провела ребрендинг, представила новый логотип компании и запустила официальный веб-сайт (www.aic.az) в новом дизайне
Бизнес
26 января 2021 г. 12:19
Азербайджанская инвестиционная компания провела ребрендинг

В ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), занимающемся инвестированием в ненефтяной сектор, финансированием и поддержкой проектов с высокой добавленной стоимостью, в прошлом году была проведена реструктуризация.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В рамках процесса реструктуризации была усовершенствована внутренняя структура АИК, начаты работы по разработке новой инвестиционной политики и стратегии управления рисками, стратегии развития, оздоровлению и оптимизации инвестиционного портфеля, а также по совершенствованию инвестиционных правил, других нормативных документов и процедур.

Кроме того, АИК провела ребрендинг, представила новый логотип компании и запустила официальный веб-сайт (www.aic.az) в новом дизайне.

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