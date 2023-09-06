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”Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап

”Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания“ (АИК) инвестировала 670 тыс. долларов в израильский стартап-проект C2A Security, специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности.
Бизнес
6 сентября 2023 г. 11:19
”Азербайджанская инвестиционная компания инвестировала в израильский стартап

ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания“ (АИК) инвестировала 670 тыс. долларов в израильский стартап-проект C2A Security, специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

“В рамках сотрудничества с израильским фондом OurCrowd ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания“ инвестировала 670 тыс. долларов в израильский стартап-проект C2A Security", - написал Джаббаров.

По его словам, проект специализируется на разработке платформы кибербезопасности, которая станет надежным решением для обеспечения защиты внутренних систем электромобилей от кибератак.

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Версия на английском языке Azerbaijan Investment Company invests in Israeli startup
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” İsrail startapına investisiya yatırıb

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