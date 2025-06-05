О нас

Азербайджанская группа компаний Black Caspian Logistics and Trading расширяет географию бизнеса в направлении Султаната Оман

Азербайджанская группа компаний Black Caspian Logistics and Trading расширяет географию бизнеса в направлении Султаната Оман Делегация частной азербайджанской группы компаний Black Caspian Logistics and Trading совершила рабочий визит в Султанство Оман.
Бизнес
5 июня 2025 г. 08:47
Азербайджанская группа компаний Black Caspian Logistics and Trading расширяет географию бизнеса в направлении Султаната Оман

Делегация частной азербайджанской группы компаний Black Caspian Logistics and Trading совершила рабочий визит в Султанат Оман.

Как сообщает Report, при активной поддержке посла Азербайджана в Омане Рашада Исмаилова были организованы и проведены встречи с представителями государственного и частного секторов страны.

В ходе многочисленных встреч были обсуждены совместное участие в проектах строительства объектов для производства удобрений по технологии азербайджанской компании AZCHEMCO в Омане, транспортировка и торговля минеральными и жидкими удобрения азербайджанских и Средне-Азиатских производителей на рынках стран Индийского океана, импорт и торговля фруктами, овощами и прочими продуктами питания из Азербайджана, Грузии, Турции и стран Средней Азии на рынки стран Персидского залива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani group of companies Black Caspian Logistics and Trading expands business geography towards Sultanate of Oman

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi