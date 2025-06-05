Азербайджанская группа компаний Black Caspian Logistics and Trading расширяет географию бизнеса в направлении Султаната Оман

Делегация частной азербайджанской группы компаний Black Caspian Logistics and Trading совершила рабочий визит в Султанат Оман.
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В ходе многочисленных встреч были обсуждены совместное участие в проектах строительства объектов для производства удобрений по технологии азербайджанской компании AZCHEMCO в Омане, транспортировка и торговля минеральными и жидкими удобрения азербайджанских и Средне-Азиатских производителей на рынках стран Индийского океана, импорт и торговля фруктами, овощами и прочими продуктами питания из Азербайджана, Грузии, Турции и стран Средней Азии на рынки стран Персидского залива.