Азербайджанская группа компаний Black Caspian Logistics and Trading расширяет географию бизнеса в направлении Султаната Оман

Делегация частной азербайджанской группы компаний Black Caspian Logistics and Trading совершила рабочий визит в Султанство Оман.

Делегация частной азербайджанской группы компаний Black Caspian Logistics and Trading совершила рабочий визит в Султанат Оман.

Как сообщает Report , при активной поддержке посла Азербайджана в Омане Рашада Исмаилова были организованы и проведены встречи с представителями государственного и частного секторов страны.

В ходе многочисленных встреч были обсуждены совместное участие в проектах строительства объектов для производства удобрений по технологии азербайджанской компании AZCHEMCO в Омане, транспортировка и торговля минеральными и жидкими удобрения азербайджанских и Средне-Азиатских производителей на рынках стран Индийского океана, импорт и торговля фруктами, овощами и прочими продуктами питания из Азербайджана, Грузии, Турции и стран Средней Азии на рынки стран Персидского залива.