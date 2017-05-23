Азербайджанская экономическая делегация посетит Тюменскую область

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Тюмень. 23 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская экономическая делегация намерена посетить в конце мая - июне Тюменскую область.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина на встрече с азербайджанскими журналистами.

По ее словам, в делегацию войдут представители частных компаний и инвесторы Азербайджана, которые намерены ознакомиться с экономическим потенциалом и инвестиционным климатом региона.

"На данный момент мы ведем переговоры. Мы уже направили ряд официальных писем в адрес министерства экономики Азербайджана и пригласили министра экономики. Теперь от него зависит, когда он приедет к нам с визитом", - подчеркнула Н. Ракитина.

Она также не исключила проведение совместного бизнес-форума в рамках визита азербайджанской делегации.