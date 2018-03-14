Азербайджанская делегация продолжает обсуждения в Иране

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Иране министр экономики Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахин Мустафаев встретился с министром здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде Хашими.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на встрече было подчеркнуто, что, наряду с другими сферами, сотрудничество между нашими странами успешно развивается и в области здравоохранения, обсуждены перспективы расширения связей в этой области.

Шахин Мустафаев отметил, что руководители ряда специализирующихся в области медицины высших учебных заведений Ирана побывали в Азербайджане, был подписан меморандум между Азербайджанским медицинским университетом и Тебризским медицинским университетом. Продолжается работа по созданию в Пираллахинском промышленном парке совместного с Ираном завода по производству фармацевтической продукции.

Министр экономики Азербайджана подчеркнул, что в области производства фармацевтической продукции можно наладить связи и с другими иранскими предприятиями по выпуску лекарств.

На встрече были обсуждены вопросы совместного производства лекарств в Азербайджане, совместной организации лечебной работы, проведения совместных научных исследований в области здравоохранения, подготовки медицинских кадров, аренды Ираном одной из частных больниц в Азербайджане и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.