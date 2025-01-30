О нас

Азербайджано-кыргызский инвестфонд утвердил новую инвестиционную политику

Азербайджано-кыргызский инвестфонд утвердил новую инвестиционную политику Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд утвердил новую инвестиционную политику и одобрил финансирование двух проектов.
Бизнес
30 января 2025 г. 17:30
Азербайджано-кыргызский инвестфонд утвердил новую инвестиционную политику

Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд утвердил новую инвестиционную политику и одобрил финансирование двух проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, решение принято на четвертом заседании совета фонда под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева.

В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном расширяется в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта.

В рамках подписанного в апреле 2023 года Дополнительного соглашения предусматривается увеличение уставного капитала фонда до $100 млн. В связи с этим предпринимаются меры для ускорения данного процесса.

На заседании также утверждены бюджет фонда на 2025 год, организационная структура. Кроме этого, на заседании принято решение об инвестициях фонда в два новых проекта - в сфере строительства и энергетики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondu 2 investisiya layihəsini təsdiq edib

Другие новости из категории

Этибар Мамедов: Проекты по реконструкции системы канализации Баку уже готовы
Этибар Мамедов: Проекты по реконструкции системы канализации Баку уже готовы
30 января 2025 г. 16:53
Испанские компании планируют расширить присутствие в секторе АПК Азербайджана
Испанские компании планируют расширить присутствие в секторе АПК Азербайджана
30 января 2025 г. 16:30
Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям
Вусал Шихалиев: Будет подготовлена ​​Дорожная карта на 2025 год в сфере подключения к водопроводным сетям
30 января 2025 г. 15:55
Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан
Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан
30 января 2025 г. 13:54
Азербайджан начал закупать консервированную говядину из Австралии
Азербайджан начал закупать консервированную говядину из Австралии
30 января 2025 г. 13:32
Азербайджан возобновил импорт нута из Кыргызстана
Азербайджан возобновил импорт нута из Кыргызстана
30 января 2025 г. 13:19
SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд
SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд
30 января 2025 г. 12:50
Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества
Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества
30 января 2025 г. 12:27
В Азербайджане на аукцион выставят два судна
В Азербайджане на аукцион выставят два судна
30 января 2025 г. 11:21
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном
30 января 2025 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi