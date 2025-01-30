Азербайджано-кыргызский инвестфонд утвердил новую инвестиционную политику

Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд утвердил новую инвестиционную политику и одобрил финансирование двух проектов.

Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд утвердил новую инвестиционную политику и одобрил финансирование двух проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, решение принято на четвертом заседании совета фонда под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева.

В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном расширяется в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта.

В рамках подписанного в апреле 2023 года Дополнительного соглашения предусматривается увеличение уставного капитала фонда до $100 млн. В связи с этим предпринимаются меры для ускорения данного процесса.

На заседании также утверждены бюджет фонда на 2025 год, организационная структура. Кроме этого, на заседании принято решение об инвестициях фонда в два новых проекта - в сфере строительства и энергетики.