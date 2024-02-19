О нас

Азербайджано-Кыргызский фонд развития поддержит совместную деятельность в бизнесе

Азербайджано-Кыргызский фонд развития поддержит совместную деятельность в бизнесе Азербайджано-Кыргызский Фонд развития окажет поддержку совместной деятельности бизнес-структур обеих стран.
Бизнес
19 февраля 2024 г. 17:18
Азербайджано-Кыргызский фонд развития поддержит совместную деятельность в бизнесе

Азербайджано-Кыргызский Фонд развития окажет поддержку совместной деятельности бизнес-структур обеих стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Отмечается, что Азербайджан, как и все тюркоязычные государства, придает большое значение развитию связей с Кыргызстаном, принимаются меры по расширению сотрудничества в различных сферах экономики. Новый фонд является эффективной платформой в этом направлении.

Фонд, созданный с целью содействия экономическому сотрудничеству, модернизации экономики и реализации потенциала, служит развитию и расширению связей между нашими странами, поддерживая совместную деятельность бизнес-структур Азербайджана и Кыргызстана. Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные проекты зарегистрированных и действующих в Кыргызстане субъектов предпринимательства с использованием различных финансовых инструментов. В рамках данной платформы будут профинансированы приоритетные проекты субъектов предпринимательства Азербайджана и Кыргызстана в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, текстиля, туризма и др.

Азербайджано-Кыргызский фонд развития со штаб-квартирой в Бишкеке имеет уставный капитал в размере 25 млн долларов США.

Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития подписано в Бишкеке 11 октября 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu biznesdə birgə fəaliyyəti dəstəkləyəcək

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi