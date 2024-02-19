Азербайджано-Кыргызский фонд развития поддержит совместную деятельность в бизнесе

Азербайджано-Кыргызский Фонд развития окажет поддержку совместной деятельности бизнес-структур обеих стран.

Азербайджано-Кыргызский Фонд развития окажет поддержку совместной деятельности бизнес-структур обеих стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Отмечается, что Азербайджан, как и все тюркоязычные государства, придает большое значение развитию связей с Кыргызстаном, принимаются меры по расширению сотрудничества в различных сферах экономики. Новый фонд является эффективной платформой в этом направлении.

Фонд, созданный с целью содействия экономическому сотрудничеству, модернизации экономики и реализации потенциала, служит развитию и расширению связей между нашими странами, поддерживая совместную деятельность бизнес-структур Азербайджана и Кыргызстана. Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные проекты зарегистрированных и действующих в Кыргызстане субъектов предпринимательства с использованием различных финансовых инструментов. В рамках данной платформы будут профинансированы приоритетные проекты субъектов предпринимательства Азербайджана и Кыргызстана в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, текстиля, туризма и др.

Азербайджано-Кыргызский фонд развития со штаб-квартирой в Бишкеке имеет уставный капитал в размере 25 млн долларов США.

Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития подписано в Бишкеке 11 октября 2022 года.