Азербайджано-израильская торговая палата: Наши страны могут много добиться, работая вместе

Азербайджан и Израиль могут многого добиться, сотрудничая и работая вместе в различных сферах.

Азербайджан и Израиль могут многого добиться, сотрудничая и работая вместе в различных сферах.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник президент Азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты Алекс Каплун на инновационном форуме двух стран на тему "Сельское хозяйство и образование".

"Наши страны могут добиться многого вместе, подобные мероприятия, как сейчас, будут способствовать этому", - заявил он, добавив, что сектор инноваций очень важен в наше время для развития любой страны.

Инновации играют особую роль в современном мире, будь то в сфере образования или других направлениях экономики и жизни общества, отметил он. Азербайджан же уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и образования, а также инновациям в этих сферах.

По словам А. Каплуна, проведение данного форума - особая возможность для азербайджанских компаний для начала сотрудничества с израильскими, а израильским - чтобы лучше узнать и определить возможности на рынке Азербайджана.

Этот форум - лишь маленькая часть того, что торговая палата планирует делать в будущем, сказал А.Каплун.