Азербайджано-иранский бизнес-форум в Баку отложен на неопределенный срок

Азербайджано-иранский бизнес-форум, запланированный на 18 июня в Баку, отложен на неопределенный срок.

Азербайджано-иранский бизнес-форум, запланированный на 18 июня в Баку, отложен на неопределенный срок.

Об этом сообщили Report в Международном клубе производителей, экспортеров и импортеров (ICMEI).

В форуме планировалось участие около 50 иранских компаний.

В рамках встречи были запланированы B2B-переговоры между предпринимателями двух стран, нацеленные на обсуждение перспектив сотрудничества и установление новых деловых связей.

Этот форум должен был стать уже вторым мероприятием подобного рода между Азербайджаном и Ираном в 2025 году.

По данным ICMEI, в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 2 980 иранских компаний. Объем иранских инвестиций в экономику страны превысил 5 млрд долларов США.

Согласно информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами за январь–апрель 2025 года составил 204,54 млн долларов США, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема на экспорт из Азербайджана пришлось 5,85 млн долларов (+29%), на импорт - 198,69 млн долларов (+11,1%).

По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг 647 млн долларов США, увеличившись на 33% в годовом выражении. Баку и Тегеран поставили цель увеличить этот показатель до 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.