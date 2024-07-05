Азербайджано-иракский бизнес-форум состоится в Баку

Азербайджан и Ирак договорились в ближайшее время в Баку провести очередной бизнес-форум.

Азербайджан и Ирак договорились в ближайшее время в Баку провести очередной бизнес-форум.

Как сообщает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов.

Дипломат в своей публикации в социальной сети X отметил, что провел встречу с председателем Федерации торговых палат Ирака Абдулом Раззаком аль-Зухайри.

“Мы обсудили нынешнее состояние экономических отношений между нашими странами, изучили возможности активизации сотрудничества в сфере торговли, а также содействие взаимным инвестициям. Договорились провести в ближайшее время очередной азербайджано-иракский бизнес-форум в Баку” -, сообщил Н.Мамедов.

Отметим, что первый азербайджано-иракский бизнес-форум состоялся в Багдаде в декабре 2023 года в рамках 3-го заседания совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака.