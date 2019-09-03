Азербайджано-германский бизнес-форум состоится в конце сентября

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата 27 сентября проведет в Баку очередной бизнес-форум Азербайджан-Германия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе агентства.

В бизнес-форуме примут участие заинтересованные компании из Германии и потенциальные деловые партнеры из Азербайджана.

"Форум предлагает уникальную платформу для обсуждения новых бизнес-идей, запуска совместных проектов и расширения профессиональной сети. В центре внимания форума этого года будут финансы и деловая среда, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и продовольствие", - говорится в заявлении.

Напомним, что в январе-июле этого года товарооборот между двумя странами составил 1 006 979,4 тыс. долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 201 618,88 тыс. долларов или 25,04% больше.