Азербайджано-французская ТПП поздравила азербайджанский народ с победой

ТПП всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджанской Республики, и находилась рядом со справедливой борьбой азербайджанского народа

Азербайджано-французская торгово-промышленная палата (ТПП) поздравила азербайджанский народ с завершением нагорно-карабахской войны и восстановлением территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в палате, очень отрадно, что долгие годы остававшиеся вдали от родных земель вынужденные переселенцы в ближайшее время вернутся в свои дома.

ТПП всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджанской Республики, и находилась рядом со справедливой борьбой азербайджанского народа. Палата выразила глубокую признательность за проявленную отвагу военнослужащим, принесшим азербайджанскому народу достойную победу.

"Азербайджано-французская торгово-промышленная палата выразила соболезнования семьям военнослужащих-шехидов первой и второй Карабахский войн и мирных граждан. Также с уважением чтим память погибших, работавших в компаниях-членах, выражаем соболезнования их семьям и коллективам".

Азербайджано-французская ТПП – независимое НПО, представляющее интересы более 60 зарегистрированных в Азербайджане международных и местных компаний-членов. Палата не представляет никакие общественные или международные организации, не является частью этих организаций.