Азербайджанец получил назначение на высокий пост в ООН

Он стал первым гражданином Азербайджана, получившем назначение в Агентство ООН по борьбе с терроризмом

Советник посланника Генерального секретаря по делам молодежи в Секретариате ООН в Нью-Йорке Вугар Аллахвердиев назначен на должность программного менеджера в Агентстве ООН по борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, он занимал различные ответственные должности в представительстве ООН в Азербайджане, а также в штаб-квартире в Нью-Йорке.

В. Аллахвердиев, начавший свою профессиональную деятельность в 2006 году в бакинском офисе программы развития ООН, с 2014 года по настоящее время работал советником посла Генерального секретаря по делам молодежи в Секретариате ООН в Нью-Йорке и на различных должностях в Фонде ООН в области народонаселения.

Он стал первым гражданином Азербайджана, получившем назначение в Агентство ООН по борьбе с терроризмом, и в рамках своих полномочий будет руководить программой по предотвращению передвижений террористов.

Целью программы является определение маршрутов террористов воздушным и водным транспортом, а также создание инфраструктуры на основе ИКТ в странах-членах ООН для предотвращения таких поездок и обеспечение международного сотрудничества в этой области. В течение следующих 3 лет программа будет внедрена в более чем 50 странах-членах ООН.