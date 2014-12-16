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    В Азербайджане приостановлена незаконная лотерея

    Госкомитет: Стимулирующая лотерея компании Шарг-Гарб незаконна

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана выявил факт проведения производителем семечек "Şirinlər" ОАО "Шарг-Гарб" незаконной стимулирующей лотереи.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной госкомитетом информации.

    Государственный комитет отмечает, что проводимая ОАО "Шарг-Гарб" лотерея незаконна и призывает граждан к бдительности.

    Являясь органом исполнительной власти, осуществляющей госрегулирование отношений в области проведения и организации лотерей в соответствии с собственным уставом и законом "О лотереях", Государственный комитет по ценным бумагам продолжает периодические контрольные мероприятия в этом направлении.

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