В Азербайджане приостановлена незаконная лотерея

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана выявил факт проведения производителем семечек "Şirinlər" ОАО "Шарг-Гарб" незаконной стимулирующей лотереи.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной госкомитетом информации.

Государственный комитет отмечает, что проводимая ОАО "Шарг-Гарб" лотерея незаконна и призывает граждан к бдительности.

Являясь органом исполнительной власти, осуществляющей госрегулирование отношений в области проведения и организации лотерей в соответствии с собственным уставом и законом "О лотереях", Государственный комитет по ценным бумагам продолжает периодические контрольные мероприятия в этом направлении.