Азербайджан значительно увеличил закупки семян сахарной свеклы из двух стран

За первые 9 месяцев этого года Азербайджан импортировал 23,36 тонны семян сахарной свеклы на сумму 658,95 тыс. долларов США.

За первые 9 месяцев этого года Азербайджан импортировал 23,36 тонны семян сахарной свеклы на сумму 658,95 тыс. долларов США.

Согласно расчетам, сделанным Report на основе данных Госкомстата, это на 83,2% больше в количественном выражении, на 53% - в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из Германии было импортировано 7,95 тонны (+9,5%) продукции на сумму 273,59 тыс. долларов США (-3,2%), из Бельгии - 8,51 тонны (+2,2 раза) на сумму 201,55 тыс. долларов США (+96%), из Италии - 6,13 тонны (+4,6 раза) на сумму 152 тыс. долларов США (+4,3 раза), из Франции - 0,77 тонны на 31,78 тыс. долларов США (поставки возобновились через 1 год и 4 месяца).

В прошлом году на Германию пришлось 57% из импортированных Азербайджаном (из 4 стран) 12,75 тонн семян сахарной свеклы.