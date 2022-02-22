Азербайджан завершил реализацию двух проектов при финансовой поддержке ЕС

Завершена реализация проектов “Поддержка правительства Азербайджана в области создания более благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышения его конкурентоспособности” и “Поддержка развития предпринимательства в сельской местност

Завершена реализация проектов “Поддержка правительства Азербайджана в области создания более благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышения его конкурентоспособности” и “Поддержка развития предпринимательства в сельской местности”, бенефициаром которых является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), реализуемых при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, выступая на мероприятии в связи с этим, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил, что в настоящее время доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет около 40%, и развитию двусторонних отношений уделяется большое значение.

“В 2020 году Азербайджан провел торговые операции со странами ЕС на сумму 9,5 млрд долларов США, в том числе осуществил экспорт на 6,8 млрд долларов. В настоящее время в нашей стране действуют более 1 700 компаний ЕС. Все это демонстрирует масштабы двустороннего экономического сотрудничества. С другой стороны, новые реалии, связанные с освобождением Карабахского региона от армянской оккупации, продолжавшейся почти 30 лет, в том числе открытие коммуникаций и начало функционирования Зангезурского коридора, могут создать возможности для расширения сотрудничества и экономической интеграции в регионе”,- сказал он.

“До сих пор правительство Азербайджана осуществляло стратегические реформы и конкретные меры, направленные на повышение конкурентоспособности национальной экономики, дальнейшее улучшение инвестиционного и бизнес-климата в стране, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, содействие устойчивому развитию в целом. Несмотря на негативные последствия, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19), ВВП страны в 2021 году вырос на 5,6%. В том числе в ненефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость выросла на 7,2%, а в нефтегазовом - на 1,8%. Как и в большинстве экономик, в Азербайджане субъекты микро -, малого и среднего предпринимательства составляют основную часть бизнеса в стране. С этой точки зрения устойчивое развитие страны тесно связано с уровнем развития малого и среднего бизнеса.”, - добавил О.Мамедов.