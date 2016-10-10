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    Азербайджан запретил выезд за пределы страны 942 гражданам

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана выросло до 373 человек

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

    Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на 5 человек и достигло 569.

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана выросло на 2 человека, и в настоящее время 373 физическим лицам запрещен выезд из страны.

    В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 935 до 942 человек.

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