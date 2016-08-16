​Азербайджан закупит запчасти для вертолетов Ми-17

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) объявила тендер на закупку запчастей для вертолетов Ми-17-1В. Как передает Report, с участников тендера взимается невозвратный взнос в размере 1 500 манатов.

В то же время требуется предоставить банковскую гарантию в размере 2% стоимости тендерного предложения, которое будет в силе как минимум в течение 60 банковских дней со дня вскрытия конвертов.

Документы для участия в тендере необходимо предоставить в тендерную комиссию ГПС не позднее 17:00 19 сентября, тендерное предложение, банковскую гарантию и рабочий график – не позднее 16:00 28 сентября.

Конверты будут вскрыты 29 сентября в 15:00 в административном здании Государственной пограничной службы по адресу: г.Баку, ул. Зарифы Алиевой, 30.