Азербайджан закупил у России 200 фармацевтических холодильников

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Российская компания POZIS поставила партию из 200 фармацевтических холодильников марки "ХФ-250-3 POZIS" для министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эти холодильники предназначены для хранения различных лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов в различных медицинских учреждениях.

Отметим, что за 13 лет сотрудничества с компанией POZIS Азербайджан закупил холодильной продукции на сумму свыше 0,5 млрд рублей (примерно 8,3 млн долларов).